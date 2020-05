Fase 2 | l' Italia riparte ma non è un liberi tutti | congiunti e modulo | cosa

salvosottile : 474 deceduti in 24. Più che la fase 2 bisognerebbe dividere in 2 l’Italia e riaprirne magari solo mezza, forse - danieleviotti : Oggi il Piemonte (495 nuovi casi) raggiunge la Lombardia (533) per numero di nuovi contagi, però con metà dei tampo… - Linkiesta : È più pericolosa una cena fino a 10 persone con gli zii con l’alitosi o una passeggiata al parco con una persona a… - SergioTazzer : Il rito purificatore del virus e la distopia di Conte assediato da nessuno - robfero : La fase 2 e l’Italia in una parola: wishful thinking. #4maggio2020 -

