Coronavirus Fase 2 diretta | a Roma file in metro | più traffico e passeggeri a Termini

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus Fase 2, l’Italia alla prova: oggi in 4 milioni tornano al lavoro Il Messaggero Coronavirus, a Carrara muore una 47enne. Il sindaco sulla Fase 2: "Troppi comportamenti a rischio"

Riceviamo e pubblichiamo l'appello alla responsabilità del sindaco di Carrara De Pasquale per la Fase 2. Il sindaco ha anche dato notizia di una donna di 47 anni morta per Covid-19. Oggi purtroppo vi ...

Coronavirus, Fase 2 anche per gli ospedali: al via le prime prestazioni non urgenti

Dal 4 maggio ripartono le prime attività specialistiche. Un recupero graduale delle prestazioni sospese durante l’emergenza, che sarà modellato sul monitoraggio puntuale della curva dei nuovi contagi.

