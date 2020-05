“Striscia” prende in giro la Botteri e lei rosica: “Modelli di donna stupidi e anacronistici” (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – E va bene, siamo d’accordo: Striscia la notizia non fa più ridere da decenni e la cosiddetta “satira” di cui la trasmissione di Antonio Ricci sarebbe alfiere ha lo stesso mordente di una puntata di Paperissima (stesso autore). Ma come si dice a Roma, “a chi tocca nse ngrugna” e quando si è al centro di un servizio di una trasmissione satirica bisognerebbe stare al gioco. Non se sei Giovanna Botteri, però. A lei non sta bene di essere presa in giro dal tg satirico e risponde con uno strale serissimo, impeccabile, accademico … in pratica una rosicata. Il golfino nero scatena il dramma Veniamo ai fatti: nella trasmissione del 28 aprile il tg satirico di Ricci ha “osato” prendere in giro la Botteri perché “a ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag – E va bene, siamo d’accordo: Striscia la notizia non fa più ridere da decenni e la cosiddetta “satira” di cui la trasmissione di Antonio Ricci sarebbe alfiere ha lo stesso mordente di una puntata di Paperissima (stesso autore). Ma come si dice a Roma, “a chi tocca nse ngrugna” e quando si è al centro di un servizio di una trasmissione satirica bisognerebbe stare al gioco. Non se sei Giovanna, però. A lei non sta bene di essere presa indal tg satirico e risponde con uno strale serissimo, impeccabile, accademico … in pratica unata. Il golfino nero scatena il dramma Veniamo ai fatti: nella trasmissione del 28 aprile il tg satirico di Ricci ha “osato”re inlaperché “a ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo ...

