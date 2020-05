Luis Alberto annuncia | «Resto alla Lazio fino al 2025»

(Di domenica 3 maggio 2020) Il centrocampista dellahato il rinnovo di contratto: «quialhato l’accordo per il prolungamento del contratto con la. Il centrocampista spagnolo rimarrà in biancocelesteal, malgrado manchino ancora le firme. «Se non fosse successo questo caos del Coronavirus, sarebbe già arrivato.alrimarrò qui. Tolgo il posto a Inzaghi», ha dichiaratodurante una diretta Instagram. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #Lazio, Luis Alberto: 'Che voglia di ricominciare! Rinnovo ok, ora lo scudetto': Il dieci biancoceleste, su Instagr… - FansCalcio : Lazio, Luis Alberto: “Che voglia di ricominciare! Rinnovo ok, ora lo scudetto” - LazioNews_24 : @10_luisalberto a tutto @OfficialSSLazio ???? #Lazio #ssl #diretta #Instagram #LuisAlberto #MagicLuis - LALAZIOMIA : - cmdotcom : #Lazio, #LuisAlberto annuncia il rinnovo: 'Fino al 2025 resto qui!’ -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto

Il fantasista della Lazio ha parlato in diretta Instagram con Javier Bautista della sua esperienza in biancoceleste e della sua quarantena Il numero 10 della Lazio ha parlato di come ha vissuto la qua ...ROMA - Si allena forte, anche tre volte al giorno, ed è circondato dall’amore della sua famiglia. Ma ovvio, una domenica senza calcio è una situazione strana per Luis Alberto. Il dieci della Lazio ha ...