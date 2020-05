Koeman ricoverato per problema al cuore: le ultime sul CT dell’Olanda (Di domenica 3 maggio 2020) Il CT dell’Olanda Ronald Koeman è stato ricoverato in ospedale ad Amsterdam per problemi cardiaci. Le ultime Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano olandese De Telegraaf, Ronald Koeman è stato ricoverato quest’oggi in ospedale a causa di problemi al cuore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Il CT dell’Olanda Ronaldè statoin ospedale ad Amsterdam per problemi cardiaci. LeSecondo leindiscrezioni riportate dal quotidiano olandese De Telegraaf, Ronaldè statoquest’oggi in ospedale a causa di problemi al. Leggi su Calcionews24.com

