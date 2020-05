Coronavirus, l’Italia intravede la luce. Numero più basso di morti in due mesi (Di domenica 3 maggio 2020) Nell`ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 3 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389 nuovi casi, stando a quanto si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione civile. Il Numero totale di attualmente positivi è di 100.179, con una decrescita di 525 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.501 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 38 pazienti rispetto a ieri; altre 17.242 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 115 pazienti rispetto a ieri. 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 174 e portano il totale a 28.884. Il Numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a ... Leggi su ilfogliettone LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giorgia Meloni : “Prendiamoci tutti per mano - l’Italia si rialzerà”

