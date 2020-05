Birger Verstraete non vuole tornare in campo: “La mia ragazza ha dei problemi al cuore. Il calcio non è la cosa più importante” (Di domenica 3 maggio 2020) Birger Verstraete, centrocampista del Colonia, non sta vivendo bene la prossima ripartenza della Bundesliga, nonostante nel suo club tre tesserati siano risultati positivi al covid-19 e subito isolati. Il giocatore ha raccontato alla tv VTM di essere molto preoccupato: “Sarebbe ingenuo da parte mia e degli altri dire che il calcio dovrebbe tornare il più presto possibile. Il virus ha dimostrato ancora una volta che bisogna prenderlo sul serio. Non spetta a me decidere cosa fare della Bundesliga, ma posso dire che non penso al calcio. La mia ragazza soffre di problemi di cuore, altri hanno bambini a casa. Tutto questo è più importante. Io voglio che stiano tutti bene prima di tornare a giocare a calcio. La salute viene prima di tutto”. Parole chiarissime, alle quali ha aggiunto: “Al momento il calcio non è la cosa più importante per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 maggio 2020), centrocampista del Colonia, non sta vivendo bene la prossima ripartenza della Bundesliga, nonostante nel suo club tre tesserati siano risultati positivi al covid-19 e subito isolati. Il giocatore ha raccontato alla tv VTM di essere molto preoccupato: “Sarebbe ingenuo da parte mia e degli altri dire che il calcio dovrebbeil più presto possibile. Il virus ha dimostrato ancora una volta che bisogna prenderlo sul serio. Non spetta a me decidere cosa fare della Bundesliga, ma posso dire che non penso al calcio. La miasoffre didi, altri hanno bambini a casa. Tutto questo è più importante. Io voglio che stiano tutti bene prima dia giocare a calcio. La salute viene prima di tutto”. Parole chiarissime, alle quali ha aggiunto: “Al momento il calcio non è la cosa più importante per ...

