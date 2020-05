Non rispetti la distanza? Il braccialetto vibra e ti avvisa. Così andremo sicuri in albergo e in spiaggia (Di sabato 2 maggio 2020) Non rispetti la distanza di un metro? Il braccialetto ti avvisa con una vibrazione. In arrivo presso stabilimenti balneari, alberghi, strutture turistiche un braccialetto ‘anti-Covid’. La sua funzione è quella di avvisare i cittadini quando non rispettano la distanza di sicurezza di un metro da altri utenti. Inoltre il braccialetto è in grado di ricostruire i contatti di un utente nel pieno rispetto della privacy e senza alcuna App. Bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus. A lanciarlo sul mercato MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitnes. Che ha creato ‘Labby Light’, un prodotto basato su tecnologia brevettata che, assicurano i creatori, “sarà capace di contenere i contagi da Covid-19 e offrire un contributo alla lotta al coronavirus”. Come funziona il ... Leggi su secoloditalia Arriva il braccialetto che vibra se non rispetti la distanza. A quando le scosse elettriche?

Arriva il braccialetto che vibra se non rispetti la distanza. A quando le scosse elettriche?

Guendalina Tavassi in bikini sul balcone - l’ira dei fan : ‘Non rispetti le mogli dei tuoi vicini’ (FOTO) (Di sabato 2 maggio 2020) Nonladi un metro? Ilticon unazione. In arrivo presso stabilimenti balneari, alberghi, strutture turistiche un‘anti-Covid’. La sua funzione è quella dire i cittadini quando non rispettano ladi sicurezza di un metro da altri utenti. Inoltre ilè in grado di ricostruire i contatti di un utente nel pieno rispetto della privacy e senza alcuna App. Bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus. A lanciarlo sul mercato MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitnes. Che ha creato ‘Labby Light’, un prodotto basato su tecnologia brevettata che, assicurano i creatori, “sarà capace di contenere i contagi da Covid-19 e offrire un contributo alla lotta al coronavirus”. Come funziona il ...

marcotravaglio : CUPOLAVIRUS Mentre Conte viene accusato contemporaneamente di decidere tutto da solo come ogni dittatore che si ris… - MichelaDiDomen4 : RT @SecolodItalia1: Non rispetti la distanza? Il braccialetto vibra e ti avvisa. Così andremo sicuri in albergo e in spiaggia - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Non rispetti la distanza? Il braccialetto vibra e ti avvisa. Così andremo sicuri in albergo e in spiaggia - SecolodItalia1 : Non rispetti la distanza? Il braccialetto vibra e ti avvisa. Così andremo sicuri in albergo e in spiaggia… - istudyrainbowsm : RT @TENVERIFESEA: Una ragazza del mio paesino oggi compie 19anni e su Instagram qualche ora fa ha postato una storia con la sua amica con s… -

Ultime Notizie dalla rete : Non rispetti Non rispetti la distanza? Il braccialetto vibra e ti avvisa. Così andremo sicuri in albergo e in... Secolo d'Italia Italia viva: "Sosteniamo i sindaci: Toti non emetta più ordinanze autonome"

Liguria - "I sindaci liguri, senza distinzioni di carattere politico, stanno invitando il presidente Toti a non emettere più ordinanze autonome per la gestione della Fase 2. La riapertura delle ...

Coronavirus Lombardia, a Milano 9.827 persone controllate: 12 denunciati. DIRETTA

A Milano e provincia le forze dell'ordine, il primo maggio, hanno controllato 9.827 persone, sanzionandone 251 e denunciandone 12 per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale. Lo ha res ...

Liguria - "I sindaci liguri, senza distinzioni di carattere politico, stanno invitando il presidente Toti a non emettere più ordinanze autonome per la gestione della Fase 2. La riapertura delle ...A Milano e provincia le forze dell'ordine, il primo maggio, hanno controllato 9.827 persone, sanzionandone 251 e denunciandone 12 per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale. Lo ha res ...