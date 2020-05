Morcone | Evoluzione 2 0 denuncia | “Nostre iniziative ostacolate”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Costantino Fortunato, Giuseppe Solla, Patrizia Mennillo e Maria Romanello del gruppo di Minoranza2.0. “Con una nota pec del 29 aprile u.s. (che alleghiamo) l’amministrazione comunale ha fornito risposta all’iniziativa della donazione dei libri declinando, in maniera alquanto futile e molto pretestuosa, la distribuzione ai cittadini. E’ evidente che continua l’atteggiamento ostativo verso leproposte e messe in campo da questo gruppo, mentre permangono atteggiamenti faziosi e poco vantaggiosi per la comunità. È impensabile che in un momento di difficoltà generale possa mancare un denominatore comune da condividere, ma la cosa ancora più grave e non voler cercare in alcun modo un dialogo costruttivo per poter ...