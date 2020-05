Confisca veicolo: la Consulta boccia l'art. 224-ter comma 6 del Codice della strada (Di sabato 2 maggio 2020) Avv. Marco Furlan - Con pronuncia n. 75 depositata il 24 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 224-ter comma 6° del Codice della strada: "nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della Confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova". Guida in stato di ebbrezza e Confisca del veicoloTrasmissione degli atti al prefetto competenteLa decisione della Corte CostituzionaleGli effetti sul piano praticoGuida in stato di ebbrezza e Confisca del veicoloTorna su L'art. 186 comma 2° lett. C) (guida in stato di ebbrezza c... Leggi su studiocataldi Flumeri - rottama il veicolo confiscato : 30enne denunciato dai carabinieri (Di sabato 2 maggio 2020) Avv. Marco Furlan - Con pronuncia n. 75 depositata il 24 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 224-ter6° del: "nella parte in cui prevede che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazionesanzione amministrativa accessoriadel, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivomessa alla prova". Guida in stato di ebbrezza edelTrasmissione degli atti al prefetto competenteLa decisioneCorte CostituzionaleGli effetti sul piano praticoGuida in stato di ebbrezza edelTorna su L'art. 1862° lett. C) (guida in stato di ebbrezza c...

