Segni di polmonite interstiziale | così le Rx scovano gli asintomatici

Federico Garau Ottimo risultato di una ricerca condotta dall'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano in collaborazione col centro Medical Radiologico di Codogno, il reparto di Radiologia della Casa di Cura San Camillo di Cremona e gli atenei di Milano, Pavia e Palermo: con una radiografia toracica è stato possibile individuare gli asintomatici Nella lotta al Coronavirus la questione infetti asintomatici resta una delle principali problematiche da risolvere. Molti soggetti perfettamente in salute, non sapendo di essere positivi al Sars-Cov-2, continuano a spostarsi, pur con le limitazioni messe in atto dal governo, e rischiano così di infettare altre persone. Un dato di fatto, questo, sul quale sino ad ora si è purtroppo potuto fare ben poco. In queste ore, tuttavia, sono arrivati i risultati di uno studio realizzato dall'Irccs Istituto

