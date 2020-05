La Vita in Diretta, problemi tra Lorella Cuccarini e Matano? Arriva la smentita (Di venerdì 1 maggio 2020) “Lorella io voglio dirti grazie” le parole di Alberto Matano per la sua collega Lorella Cuccarini. Il conduttore ha poi continuato confessando quanto sia stato difficile lavorare in questi due mesi di emergenza: “Sono stati due mesi molto difficili in cui abbiamo lavorato in condizioni davvero complicate, da soli e con misure di sicurezza davvero strettissime” aggiungendo: “Forse tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare la squadra, Lorella, il capostruttura, tutta la grande squadra di Vita In Diretta“. Alberto Matano, alla fine dei ringraziamenti, ha inoltre rivelato che saranno in onda fino al 26 di giugno. Ma non sappiamo con certezza se ritroveremo la Cuccarini nella nuova edizione. ( “Torneremo da lunedì nella nostra consueta collocazione cioè quella ... Leggi su aciclico La vita in diretta - Alberto Matano e le tensioni con Lorella Cuccarini : ‘Lo dico in diretta’

La vita in diretta : Matano smentisce la crisi con la Cuccarini

La Vita in diretta - a fine puntata l’annuncio di Alberto Matano : “Qui sono tutti felici…” (Di venerdì 1 maggio 2020) “io voglio dirti grazie” le parole di Albertoper la sua collega. Il conduttore ha poi continuato confessando quanto sia stato difficile lavorare in questi due mesi di emergenza: “Sono stati due mesi molto difficili in cui abbiamo lavorato in condizioni davvero complicate, da soli e con misure di sicurezza davvero strettissime” aggiungendo: “Forse tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare la squadra,, il capostruttura, tutta la grande squadra diIn“. Alberto, alla fine dei ringraziamenti, ha inoltre rivelato che saranno in onda fino al 26 di giugno. Ma non sappiamo con certezza se ritroveremo lanella nuova edizione. ( “Torneremo da lunedì nella nostra consueta collocazione cioè quella ...

LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO OSPITE A 'LA VITA IN DIRETTA' ++ Appuntamento alle ore 17:15, su Rai 1. - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - Bibendaofficial : Torna la diretta del sabato, domani alle 17 spazio a 'I vini che ci hanno cambiato la vita' Segui il live sulla p… - marklotito97 : La Vita in Diretta, Matteo Salvini: 'Governo rinvii affitti e bollette, non si può far morire prima di virus e poi… -