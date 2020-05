Il coraggio di Alba Parietti: "Avevo paura di non piacervi" - (Di venerdì 1 maggio 2020) Francesca Galici Alba Parietti ha utilizzato il lockdown per fare un lungo lavoro su se stessa, che l'ha portata a liberarsi di ogni orpello superfluo per mostrarsi finalmente al pubblico per quello che è Per Alba Parietti la quarantena è stato un periodo importantissimo. La showgirl ha utilizzato questa momentanea pausa dalla vita per fare un percorso interiore significativo, che l'ha portata a prendere alcune decisioni fondamentali. Ha buttato via una metaforica maschera fatta di trucco e parrucche e ha deciso di essere se stessa anche davanti al suo pubblico, mostrandosi senza fronzoli e orpelli per quella che è. Piace? Non piace? Alba Parietti è questa, o forse è meglio dire che Alba Parietti è anche questa. L'immagine televisiva di Alba Parietti è da sempre legata alla sua lunghissima chioma fluente. Il pubblico ha ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 maggio 2020) Francesca Galiciha utilizzato il lockdown per fare un lungo lavoro su se stessa, che l'ha portata a liberarsi di ogni orpello superfluo per mostrarsi finalmente al pubblico per quello che è Perla quarantena è stato un periodo importantissimo. La showgirl ha utilizzato questa momentanea pausa dalla vita per fare un percorso interiore significativo, che l'ha portata a prendere alcune decisioni fondamentali. Ha buttato via una metaforica maschera fatta di trucco e parrucche e ha deciso di essere se stessa anche davanti al suo pubblico, mostrandosi senza fronzoli e orpelli per quella che è. Piace? Non piace?è questa, o forse è meglio dire cheè anche questa. L'immagine televisiva diè da sempre legata alla sua lunghissima chioma fluente. Il pubblico ha ...

