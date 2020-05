Alaba ringrazia Ribery | «È stato fondamentale per me»

Leggi su calcionews24

Durante una diretta Instagram David ha ringraziato il suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco, Franck Ribéry. Queste le parole dell'esterno austriaco raccolte da Itasportpress.it. – «È il mio fratello maggiore, ha dieci anni in più di me. Quando sono arrivato a Monaco, 12 anni fa, avevo 16 anni. È stato uno dei primi ad occuparsi di me, a sostenermi, a darmi consigli su cosa fare in allenamento e come migliorarmi in ogni partita. È sempre stato lì per me e gliene sarò sempre grato».