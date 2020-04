Virus, un contagio ogni 30 tamponi (Di giovedì 30 aprile 2020) Andrea Cuomo È il dato più basso da inizio epidemia. Morti e positivi, dati stabili Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che ieri è stato trovato un nuovo positivo per ogni trenta tamponi effettuati. Sono 2.086 i nuovi casi di contagio su un totale di 65.827 tamponi, che hanno riguardato 38.589 persone nuove, il che fa calare la proporzione a un nuovo contagio ogni 18,5 tamponi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, dobbiamo segnalare l'ennesimo giorno in cui le cifre sono stabili. Qualcuna cala, qualcuna lo fa ma non nel mondo in cui ci saremmo potuti attendere, qualcuna addirittura cresce. I casi totali sono 203.591, con la Lombardia che resta nettamente in testa con 75.134, il 36,9 per cento del totale nazionale. Seguono il Piemonte con 25.861, l'Emilia-Romagna con 25.177 e il Veneto con 17.825. Le quattro regioni del ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - le news dal Mondo : nessun contagio locale in Corea del Sud - negli USA Trump non ha dubbi - “il virus se ne andrà anche senza vaccino”

Ultime Notizie dalla rete : Virus contagio Virus, un contagio ogni 30 tamponi il Giornale Coronavirus: assessore Sicilia, 'accesso nell'isola? Per ora manteniamo stesse regole'

"Dopo il 18 maggio il Governatore Musumeci valuterà per un verso l'evoluzione del contagio ad attività economiche riaperte e quindi potremo gradualmente a tornare alla normalità", conclude.

Permessi e divieti decisi nelle varie regioni per coronavirus dopo nuovo DCPM 4 Maggio

Da Lombardia e Veneto a Puglia, Campania e Sardegna: permessi e divieti decisi dai governatori dopo il uovo dpcm del governo Il nuovo Dpcm illustrato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e in ...

