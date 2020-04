tuttonapoli : Vergogna in Campania: cassette della posta forzate per rubare le mascherine - LauraL07620640 : RT @alexbintqaboos1: @GiuseppeConteIT Ambientalista senza subire minacce pesanti insulti. Presidente ci aiuti. Voglio creare un Cohausing d… - alexbintqaboos1 : @GiuseppeConteIT Ambientalista senza subire minacce pesanti insulti. Presidente ci aiuti. Voglio creare un Cohausin… - campania_s : RT @51inif: - rolla_clara : Questa è una delle 2 mascherine inviate a casa dalla Regione Campania e distribuite a mezzo servizio postale. Sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Campania

Napoli Fanpage.it

Cassette della posta forzate per sottrarre le mascherine distribuite in questi giorni dalla Regione Campania. È successo all'interno di uno stabile in corso Novara, ma sono diverse le segnalazioni che ...L’emergenza causata dal Covid-19 ha accelerato il passaggio al digitale di molti comparti, compreso quello sanitario. Sono state numerose le iniziative legate all’uso della tecnologia in campo medico, ...