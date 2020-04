Roma | minaccia i genitori e colpisce il nonno con uno stendino | arrestato 35enne

(Di giovedì 30 aprile 2020) In Via della Giustiniana, ieri sera, gli agenti della Polizia di stato del commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, hannoL.D.,no di 35 anni, con vari precedenti di polizia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, durante una lite, prima hato ipoi è sceso al piano sottostante colpendo il propriocon uno. Non contento, è andato nel giardino condominiale e lì ha danneggiato un lampione ed il citofono. Bloccato dai poliziotti è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere del reato di evasione, minacce aggravate e danneggiamento.ilcon unosu Il Corriere della Città.

