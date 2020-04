Palermo | truffa al sistema sanitario | cinque misure cautelari e sequestro di una onlus

(Di giovedì 30 aprile 2020), 30 apr. (Adnkronos) – I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria dihanno scoperto unaalregionale e all’alba di oggi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione diemessa dal Gip del Tribunale dinei confronti dipersone, di cui quattro ristretti agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Con lo stesso provvedimento il Gip ha disposto ilpreventivo dellaCuore Giovane, con sede in Monreale, nonché di oltre un milione di euro quale profitto dei reati contestati.La Cuore Giovane svolge, per conto dell’Asp di, il servizio di trasporto emodializzati e, per conto della Seus, il servizio di emergenza-urgenza 118 ‘in eccedenza” (ossia quando, a giudizio della centrale ...

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - “Chi ruba soldi destinati alla salute dei cittadini è ladro due volte perché sottrae risorse che, come l’esperienza di queste settimane insegna, sono fondamentali per la ...Quattro persone sono state arrestate per truffa nei confronti del sistema sanitario. Dalle indagini della guardia di finanza è emerso che dietro la Onlus Cuore Giovane (organizzazione non lucrativa di ...