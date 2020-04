Coronavirus, Piero Angela sul 4 Maggio: “Io continuerò ad essere prudente e a non uscire. Temo l’apertura dei cancelli” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Sono un tipo paziente, non ho sofferto la prigione, quando mi hanno proibito di uscire di casa, io ho obbedito. Però ho un balcone soleggiato e ogni tanto sino andato li a prendere il sole“: lo ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, il divulgatore scientifico Piero Angela, in riferimento al periodo di isolamento per il contenimento del Coronavirus. Sull’apertura del 4 Maggio prevista dalla fase 2 spiega: “Io continuerò ad essere prudente e a non uscire. Penso però che verranno qui i miei nipoti e sarà un momento importante: è tanto tempo che non ci vediamo e non era mai successo prima, perché abitiamo vicini“. Angela parla anche del rientro alla normalità: “Temo questa apertura dei cancelli, anche se molto graduale. L’influenza di stagione ogni anno in Italia, ... Leggi su meteoweb.eu Piero Chiambretti dopo il coronavirus - rivelazione : “Soffre molto”

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – Il presidente dell’Unione delle Madonie Pietro Macaluso "fa appello alle istituzione regionali di emanare un provvedimento che consenta la riapertura dei cimiteri, dei s ...

Un nuovo bersaglio, anzi due, finora sconosciuti nella lotta farmacologica contro il COVID-19, per impedire al coronavirus di diffondersi nel corpo umano, riducendo al minimo effetti collaterali e l’e ...

