Coronavirus | Mattarella | ‘necessarie indicazioni ragionevoli e chiare con rispetto

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Per la ripresa legata all’emergenza“sono necessarie- da parte delle istituzioni di governo ma, oltre al loro, è soprattutto decisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Festa del Lavoro. L'articolo, ‘necessarieconresponsabile’ CalcioWeb.