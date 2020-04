AstraZeneca annuncia 100 mln di dosi vaccino entro fine anno (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – “Vogliamo essere pronti lanciare e fornire fino a 100 milioni di dosi” di vaccino entro la “fine dell’anno”, dando priorità al Regno per poi estenderlo ad altri Paesi È quanto dichiarato dall’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, intervistato dal Financial Times in merito all’accordo fra la stessa AstraZeneca e Oxford per produrre il vaccino Covid-19. “Questa collaborazione unisce l’esperienza dell’Università di Oxford in materia di vaccini con le capacità di sviluppo, manifattura e distribuzione di AstraZeneca”, ha affermato la società in una nota. “Vogliamo essere pronti a lanciare e fornire fino a 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno e poi da lì espanderci“, ha detto al Financial Times l’amministratore ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – “Vogliamo essere pronti lanciare e fornire fino a 100 milioni di” dila “dell’”, dando priorità al Regno per poi estenderlo ad altri Paesi È quanto dichiarato dall’amministratore delegato di, Pascal Soriot, intervistato dal Financial Times in merito all’accordo fra la stessae Oxford per produrre ilCovid-19. “Questa collaborazione unisce l’esperienza dell’Università di Oxford in materia di vaccini con le capacità di sviluppo, manifattura e distribuzione di”, ha affermato la società in una nota. “Vogliamo essere pronti a lanciare e fornire fino a 100 milioni diladell’e poi da lì espanderci“, ha detto al Financial Times l’amministratore ...

