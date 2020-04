Asintomatici al Covid | ecco l’esame che svela chi ha contratto il virus

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 aprile 2020)di-19 o pochi sintomi. Ma la radiografia del toracela realtà: la malattia si è fatta strada nei polmoni ed è visibile – bianco su nero – nelle “lastre”. Per la precisione, in 100 su 170 eseguite in una sola settimana. È la scoperta di un team di ricercatori dell’Irccs Galeazzi e dell’università Statale di Milano. Autori di un’indagine su pazienti del primo focolaio di nuovo coronato in Italia, quello di Codogno. Indagine che, spiegano gli esperti, rileva un alto coinvolgimento polmonare in persone della “zona rossa” del Lodigiano., lo studio tutto italiano Il lavoro dell’Istituto ortopedico è pubblicato sulla rivista Radiology. Ed è stato condotto in collaborazione anche con gli atenei di Pavia e Palermo e con il centro ...