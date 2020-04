Appuntamenti e scadenze del 30 aprile 2020 (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Giovedì 30/04/2020Appuntamenti: Banca d’Italia – Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – 2020; €-coinBorsa: Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàTitoli di Stato: Tesoro – Regolamento BOTAziende:4Aim Sicaf – Assemblea: BilancioAeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Assemblea: BilancioAMM – Assemblea: BilancioArterra Bioscience – Assemblea: BilancioCFT – Assemblea: BilancioCredem – Assemblea: BilancioDea Capital Real Estate SGR – Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveDigital360 – Assemblea: BilancioDigitouch ... Leggi su quifinanza Appuntamenti e scadenze del 29 aprile 2020

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Nadia Checcobelli, da venti anni titolare del centro estetico 'Kocco' di Foligno e portavoce del gruppo 'Estetiste titolari Umbria'. Uno sfogo per la considerazi ...

Serietà verso i propri clienti. Andare incontro a chi - la maggior parte delle persone - si è trovata costretta a casa per via delle misure restrittive adottate per rallentare la diffusione del Corona ...

