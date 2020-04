Ambiente | risorse umane e territorio | l’impegno di Gruppo Bper

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Nel 2019 evitata l’immissione in atmosfera di 32.985 tonnellate di CO2: è l’equivalente della quantità assorbita da un bosco grande come 67 campi da calcio. Ilha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità consolidato che illustra, con riferimento all’esercizio 2019, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione delle, i ritorni su società e, la tutela dei diritti e la lotta alla corruzione. Tra i temi affrontati nel documento, il miglioramento della qualità del lavoro dei quasi 14.000 dipendenti con un focus sulle pari opportunità in azienda, la riduzione degli impatti ambientali grazie a progetti di mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e la diminuzione dell’utilizzo di carta, l’offerta di ...

PESARO – "Mai come in questo periodo la festa del lavoro può darci il senso e lo stimolo di guardare al futuro con spirito di speranza e voglia di ricominciare, di ripartire e far ripartire il Paese.