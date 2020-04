Il principe Harry lancia una piattaforma con consigli per i militari per vivere meglio (ma possono usarla tutti) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una piattaforma digitale con esercizi antistress di respirazione e posturali per aiutare i militari a vivere meglio. Si chiama HeadFit for Life e l’ha inventata il principe Harry, lanciandola nel mare magnum del web. Ed è una delle prime iniziative “indipendenti” del duca del Sussex oramai residente fisso in terra californiana e lontano dai castelli e dal codazzo principesco degli Windsor. La piattaforma fornisce strumenti di auto-aiuto per gestire stress, migliorare prestazioni fisiche e mentali, attraverso esercizi di respirazione, posturali, di rilassamento. Un po’ filosofia yoga, un po’ performance atletiche, HeadFit nasce dalla partnership tra la campagna per la salute mentale Heads Together (a cui contribuisce la Corona) e il Ministero della Difesa britannico. Il progetto è pensato specificamente per la comunità militare – ... Leggi su ilfattoquotidiano Il principe Harry lancia un programma di mental fitness per militari - ma aperto a tutti

