Il Pic-Nic del 1 maggio | a casa | con stile

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dimentichiamoci le scampagnate ancora per un po'. Almeno per le attività mangerecce e in compagnia. Pasquetta prima, il venticinque aprile poi, tra le pareti domestiche hanno aguzzato l'ingegno dei più creativi che non hanno voluto rinunciare alle occasioni della tradizione. Ed eccoci al primo, per consuetudine ultima data designata per il pic nic istituzionale, ancora in tempi di lockdown, senza sapere, forse, che l'ingrediente principale del momento goloso che ha ispirato da Manet a Martha Stewart non è solo il prato verde con la tovaglia a quadri, si può parlare anche di pic nic domestico, a patto di seguire certe regole di Galateo.Sì perché la parola pic nic indica non il setting (anche se aiuta) ma il modo e la maniera di preparare un pranzo informale. Piquer in francese significa letteralmente "spiluzzare" pizzicare, prendere con ...