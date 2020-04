Bari | violenta aggressione nel sottovia di via Quintino Sella | 18enne senegalese picchia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un passante. In viaun ragazzo di 18 anniha prima inseguito e poito violentemente la sua vittima per rubare un costoso cellulare. Il ragazzo si è allontanato dal posto dove è avvenuta l’ma è stato raggiunto e arrestato dalle forze dell’ordine.

Ultime Notizie dalla rete : Bari violenta

Baritalia News

A Bari nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura in diversi interventi hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due extracomunitari per diversi reati. Nel quartiere ...Vuoi che le aspettative fossero altre, vuoi per la forma (nel decreto del governo l’esercizio del culto è nel comma delle sale bingo), vuoi soprattutto per la sostanza (vietare la messa impatta con l’ ...