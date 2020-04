Serie A, i punti critici del protocollo FIGC per gli scienziati (Di martedì 28 aprile 2020) La commissione medica della Federcalcio è al lavoro per trovare una soluzione che permetta il ritorno in campo per il calcio italiano. Un protocollo di 47 pagine è stato presentato agli scienziati del Comitato tecnico-scientifico del governo, i quali ieri hanno elencato le criticità di questo piano. I punti deboli del protocollo saranno oggetto di … L'articolo Serie A, i punti critici del protocollo FIGC per gli scienziati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Serie A - i dieci punti del protocollo : dai test medici ai maxi ritiri

Ripresa Serie A - il protocollo della FIGC in 10 punti

"Ipotesi media punti se non si riparte" : ecco come cambierebbe la classifica di Serie A (Di martedì 28 aprile 2020)

Serie A, tre i punti da dibattere nel caso di stop definitivo

Ultime Notizie dalla rete : Serie punti Serie A, tre i punti da dibattere nel caso di stop definitivo Genoa News 1893 Spadafora: "Io complotto contro la serie A? Ridicolo solo pensarlo"

Spadafora ieri aveva giudicato insufficiente il protocollo dei medici di serie A, ma più di un addetto ai lavori lo aveva accusato di remare contro la ripresa della serie A. “Mi muoverò sempre nella c ...

Lotito: “Sfida secca per lo scudetto con la Juve? Dico di sì. Inter e Atalanta lontane"

Il presidente della Lazio: "I bianconeri li abbiamo già battuti due volte, i playoff non sarebbero equi. A non giocare avrei convenienza e ripartire in parte ci penalizza con tante partite, ma ragiono ...

