Salernitana | violato il lockdown | cinque calciatori multati

(Di martedì 28 aprile 2020)ile in quarantena. La festa di compleanno di Di Tacchio finisce male Bene tutti in quarantena in casa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola in questo modo le pagine dedicate alla serie B. Di Tacchio, giocatore del club campano, ha organizzato una festa che però è finita male. Presenti i compagni Lopez, Migliorini, Giannetti e Mantovani: isono statidopo l’intervento da parte delle forze dell’ordine. Leggi su Calcionews24.com

Ben cinque multati e tutti in quarantena in casa Salernitana. L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola in questo modo le pagine dedicate alla serie B. Di Tacchio, giocatore del club campano, ...Una festa in una casa privata sarebbe potuta costare caro ad alcuni giocatori della Salernitana, anche se la nota ufficiale del club sull’accaduto sembra aprire all’ipotesi della semplice “lavata di c ...