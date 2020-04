“L’ha annunciato la Cnn?”. Cronaca dell’ultima volta in cui morì il leader nordcoreano (Di martedì 28 aprile 2020) Eravamo a pranzo, in uno dei tanti ristoranti all american della base statunitense di Yongsan, 2.4 chilometri quadrati nel centro di Seul. Sotto controllo americano da poco dopo la fine della Guerra di Corea (1953), ospitava 28 mila persone, quasi tutti americani, ricreando una specie di suburbia am Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 aprile 2020) Eravamo a pranzo, in uno dei tanti ristoranti all american della base statunitense di Yongsan, 2.4 chilometri quadrati nel centro di Seul. Sotto controllo americano da poco dopo la fine della Guerra di Corea (1953), ospitava 28 mila persone, quasi tutti americani, ricreando una specie di suburbia am

amnestyitalia : #BuoneNotizie Arabia Saudita - La Corte suprema ha annunciato l'abolizione della pena della fustigazione, prevista… - marcodimaio : Il presidente #Conte ha annunciato in #conferenzastampa che il Governo cancellerà l'Iva sulle mascherine. Molto be… - TNannicini : L’Unione Europea ha annunciato che rivedrà tutti i programmi di spesa approvati per capire quali siano ancora davve… - smastrovincenzo : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie Arabia Saudita - La Corte suprema ha annunciato l'abolizione della pena della fustigazione, prevista dalle… - FuocoCinaIT : Si chiamerà 'Luce di Shanghai' una nuova, grande libreria che sorgerà in un sito simbolico. Un progetto su cui l'am… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’ha annunciato “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong La Stampa