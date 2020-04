Fitch taglia il rating dell' Italia A un passo dal livello spazzatura

(Di martedì 28 aprile 2020)ila BBB-, a undal. L’outlook è stabile. “Il downgrade riflette il significativo impatto del coronavirus sull’economiana e sulla posizione di bilancio”, sottolinea l’agenzia in una nota prevedendo una contrazione del pil′8% nel 2020, con un debito al 156% del pil. L’outlook stabile riflette l’idea che gli acquistia Bce faciliteranno la rispostaalla pandemia e allenteranno i rischi di rifinanziamento.“L’ha dimostrato un’ampia coesione politica nelle prime settimanea pandemia. Il sostegno per la coalizione di governo è aumentato e il premier Giuseppe Conte hapiù alto da quando ha assunto l’incarico. Comunque le tensioni politiche sono riemerse nelle ultime settimane. ...

Fitch taglia il rating dell'Italia a BBB-. E in una nota afferma: "Il downgrade riflette il significativo impatto del coronavirus sull'economia italiana e sulla posizione di bilancio". E prevede una c ...L'agenzia di rating Fitch ha tagliato il rating sul debito dell'Italia a BBB- da BBB. La decisione, si legge in una nota, "riflette il significativo impatto della pandemia di coronavirus sull'economia ...