Finalmente sposi: stasera su Rai2 il film di Lello Arena (Di martedì 28 aprile 2020) stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda la commedia Finalmente sposi, diretta nel 2018 da Lello Arena con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima. Finalmente sposi è la commedia che, stasera su Rai2 alle ore 21:20, garantirà al pubblico del secondo canale del servizio pubblico 90 minuti di divertimento all'insegna della comicità napoletana. Diretto da Lello Arena, e con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, il duo comico degli Arteteca, Finalmente sposi è la storia di Enzo e Monica che, reduci da un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ... Leggi su movieplayer Finalmente sposi : trama - cast - trailer e streaming del film su Rai 2

Stasera in tv film – Finalmente sposi : trama - trailer e cast del film - oggi 28 aprile

Finalmente sposi - un film con gli Arteteca diretto da Lello Arena (Di martedì 28 aprile 2020)sualle 21:20 va in onda la commedia, diretta nel 2018 dacon protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima.è la commedia che,sualle ore 21:20, garantirà al pubblico del secondo canale del servizio pubblico 90 minuti di divertimento all'insegna della comicità napoletana. Diretto da, e con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, il duo comico degli Arteteca,è la storia di Enzo e Monica che, reduci da un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ...

Noovyis : (Finalmente sposi: stasera su Rai2 il film di Lello Arena) Playhitmusic - - GuidaTVPlus : 28-04-2020 21:20 #Rai2 Finalmente sposi #StaseraInTV - carmineiuliano9 : RT @RaiDue: Stasera finalmente... gli @ArtetecaOf in prima serata con il loro film 'Finalmente sposi' ???? ?? ore 21.20, non perdetevelo ? #Ra… - UgoBaroni : RT @RaiDue: Stasera finalmente... gli @ArtetecaOf in prima serata con il loro film 'Finalmente sposi' ???? ?? ore 21.20, non perdetevelo ? #Ra… - SimonaOrlando_ : RT @RaiDue: Stasera finalmente... gli @ArtetecaOf in prima serata con il loro film 'Finalmente sposi' ???? ?? ore 21.20, non perdetevelo ? #Ra… -