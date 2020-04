Coronavirus, in Lombardia sono 126 i nuovi decessi, uno in più rispetto a ieri. Tornano ad aumentare i casi positivi (+869 in 24 ore) (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 28 aprile sono pressoché stabili i decessi a causa del Coronavirus rispetto alla giornata di ieri: oggi, 28 aprile, la Lombardia conta 126 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 125). In totale i decessi da Covid ora sono 13.575 (ieri erano 13.449). I nuovi positivi sono +869, +269 rispetto a ieri, quando erano cresciuti di 590 unità in 24 ore. Adesso il totale è di 74.348 casi (ieri erano 73.479). I dati arrivano a fronte di +8.573 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 351.423. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è 655 (-25 rispetto ai 680 di ieri), i ricoverati sono 7.280 (-245 da ieri). sono 48.483 i dimessi, +1.012 rispetto a ieri. Commentando i dati di oggi il presidente della Regione Attilio Fontana ha detto che la Lombardia è «sulla via giusta». ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia più di 2mila guariti nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 300 nuovi positivi. Conte : «Rifarei tutto». Fase 2 - Crisanti frena : «Non siamo pronti»

Coronavirus in Lombardia - a Milano superata quota 8 mila contagi ufficiali. Tornano a crescere i positivi in regione

