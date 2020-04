Concerto primo maggio 2020 virtuale, trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2 (Di martedì 28 aprile 2020) L’appuntamento annuale del grande Concerto del primo maggio quest’anno sarà virtuale. Infatti, dopo la normativa sul Covid-19 che ha previsto la cancellazione di tutti gli eventi di assembramento pubblico, il grande evento non si svolgerà, come di consueto in Piazza S. Giovanni a Roma, ma verrà trasmesso dalla Rai, sul terzo canale della rete nazionale e su Rai Radio 2, come stazione Radiofonica. La pandemia non ha comunque fermato la partecipazione di grandi artisti del panorama musicale italiano al Concerto mantenendo intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani e la consueta ricchezza musicale e narrativa. L’edizione 2020 è stata intitolata “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, e ... Leggi su nonsolo.tv Primo maggio - concertone in tv con Vasco - Zucchero e Nannini

Concerto del Primo Maggio 2020 : cast e diretta tv - come seguire in streaming

Piazze vuote ai tempi del Coronavirus : Concertone del Primo Maggio in Tv e Radio (Di martedì 28 aprile 2020) L’appuntamento annuale del grandedelquest’anno sarà. Infatti, dopo la normativa sul Covid-19 che ha previsto la cancellazione di tutti gli eventi di assembramento pubblico, il grande evento non si svolgerà, come di consueto in Piazza S. Giovanni a Roma, ma verràdalla Rai, sul terzo canale della rete nazionale e su Rai2, come stazionefonica. La pandemia non ha comunque fermato la partecipazione di grandi artisti del panorama musicale italiano almantenendo intatta la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani e la consueta ricchezza musicale e narrativa. L’edizioneè stata intitolata “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, e ...

Laufan845 : RT @meta_moro: Un abbraccio di vicinanza per il Fandom di Niccolò in arte Ultimo che, vedendo un piano, una rondine e una farfalla, ha pens… - camillmontaigne : 2 anno fa sono andata al primo concerto di ermal. È stata una decisione presa qualche giorno prima del concerto e,… - astrvbri : Raga non sto nella pelle venerdì c’è Bugo live al concerto del primo maggio mi viene da piangere sono felicissima - Medico_morto : RT @meta_moro: Un abbraccio di vicinanza per il Fandom di Niccolò in arte Ultimo che, vedendo un piano, una rondine e una farfalla, ha pens… - 4luglio2019 : RT @meta_moro: Un abbraccio di vicinanza per il Fandom di Niccolò in arte Ultimo che, vedendo un piano, una rondine e una farfalla, ha pens… -