Bonus 600 euro: agli autonomi il 70%. I dati Inps (Di martedì 28 aprile 2020) L’Inps ha erogato oltre 3,4 milioni di Bonus da 600 euro, per una spesa complessiva di circa 2 miliardi. La maggioranza dei pagamenti ha riguardato i lavoratori autonomi e i dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura. Pochi sussidi invece sono andati ai lavoratori dello spettacolo, la cui platea è significativamente inferiore alle altre. Lo comunica l’Inps che ha diffuso con Bankitalia uno studio congiunto sulle “Prime evidenze sui pagamenti connessi al dl Cura Italia”. Bonus 600 euro, i dati Inps Il Bonus, erogato dall’Inps, “ammonta a un totale di circa due miliardi di euro, pari a 3,4 milioni di sussidi, che sono stati erogati tra il 14 e il 23 di aprile”. Per la maggior parte “si tratta di lavoratori autonomi (69,5%) e dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (15,4%), in misura minore i lavoratori ... Leggi su quifinanza Voci su soldi finiti per bonus 600 euro INPS con domanda in attesa di esito : replica ufficiale

