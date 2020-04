Zaia allenta le restrizioni in Veneto: via libera a spostamenti verso seconde case e barche (Di lunedì 27 aprile 2020) E’ consentito in Veneto lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche in bicicletta in tutto il territorio del Comune di residenza, con obbligo di evitare gli assembramenti e di rispetto della distanza un metro, con mascherina e guanti e garantendo l’igiene. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente Luca Zaia, che entrerà in vigore dalle ore 18.00.E’ consentito in Veneto lo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alle seconde case di proprietà o alle imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per la manutenzione e la riparazione. Relativamente a queste norme le prescrizioni entreranno in vigore alle ore 6.00 di domani.Il rispetto della distanza di un metro per gli spostamenti dentro il territorio comunale di residenza in Veneto non vale per le persone accompagnate ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il prefetto di Venezia contro l’allentamento delle restrizioni di Zaia : ‘Norme illegittime che collidono con decreti governo’

Zaia ha allentato tutte le restrizioni in Veneto

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zaia : “Si potrebbero allentare subito alcune regole senza aspettare il 4 maggio” (Di lunedì 27 aprile 2020) E’ consentito inlo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche in bicicletta in tutto il territorio del Comune di residenza, con obbligo di evitare gli assembramenti e di rispetto della distanza un metro, con mascherina e guanti e garantendo l’igiene. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente Luca, che entrerà in vigore dalle ore 18.00.E’ consentito inlo spostamento individuale su tutto il territorio regionale per recarsi alledi proprietà o alle imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per la manutenzione e la riparazione. Relativamente a queste norme le prescrizioni entreranno in vigore alle ore 6.00 di domani.Il rispetto della distanza di un metro per glidentro il territorio comunale di residenza innon vale per le persone accompagnate ...

HuffPostItalia : Zaia allenta le restrizioni in Veneto: via libera a spostamenti verso seconde case e barche - AdaLoffredo : RT @HuffPostItalia: Zaia allenta le restrizioni in Veneto: via libera a spostamenti verso seconde case e barche - carlamartamari : RT @HuffPostItalia: Zaia allenta le restrizioni in Veneto: via libera a spostamenti verso seconde case e barche - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Zaia allenta le restrizioni in Veneto: via libera a spostamenti verso seconde case e barche - Massimo_Bals : RT @HuffPostItalia: Zaia allenta le restrizioni in Veneto: via libera a spostamenti verso seconde case e barche -