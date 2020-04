Serie A, Spadafora frena ancora: “La ripresa non è scontata” (Di lunedì 27 aprile 2020) Serie A, Spadafora: “Nulla è scontato: purtroppo dobbiamo adeguarci all’evoluzione continua del Paese”. La Serie A resta a rischio, parola di Spadafora. O meglio, la ripresa non è scontata, e lo ha fatto capire anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della conferenza stampa del 26 aprile, ormai nota come la conferenza stampa della fase 2. fonte foto https://www.facebook.com/vincenzoSpadaforaufficiale/Coronavirus, per le squadre di calcio via gli allenamenti dal prossimo 18 maggio Dpcm e dichiarazioni di Conte alla mano, dal 4 maggio potranno tornare ad allenarsi gli atleti professionisti (o dilettanti ma di riconosciuto valore nazionale). Questi dovranno continuare ad osservare le norme per il contenimento del coronavirus, come il distanziamento sociale. Dal 18 maggio via libera agli allenamenti collettivi, squadre di ... Leggi su newsmondo Spadafora : «Serie A? Nulla è scontato»

