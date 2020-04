Ostia, finisce l’incubo di una clochard, violentata per mesi dal suo compagno di tenda (Di lunedì 27 aprile 2020) Storia di degrado orribile a Ostia, con due senza fissa dimora che sono finiti al centro di un caso di cronaca raccapricciante. Dopo l’indagine dei Carabinieri, è finito l’incubo di una povera donna, che per mesi ha subito le angherie del suo compagno di tenda. Si, tenda, perché si tratta di due clochard, due senza tetto. Violenze costanti e ripetute La donna sarebbe stata violentata per mesi e mesi dal suo compagno di tenda. Questo quello che hanno scoperto gli inquirenti con il Giudice del Tribunale di Roma che dopo aver valutato gli atti e le risultanze delle indagini dei carabinieri, ha messo fine all’incubo, con la conferma dell’arresto del suo violentatore. Infatti pare che colui che divideva la tenda con la donna, ne abusasse in continuazione. La donna è una ucraina Erano circa tre mesi che le angherie e le violenze ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Storia di degrado orribile a, con due senza fissa dimora che sono finiti al centro di un caso di cronaca raccapricciante. Dopo l’indagine dei Carabinieri, è finito l’incubo di una povera donna, che perha subito le angherie del suodi. Si,, perché si tratta di due, due senza tetto. Violenze costanti e ripetute La donna sarebbe stataperdal suodi. Questo quello che hanno scoperto gli inquirenti con il Giudice del Tribunale di Roma che dopo aver valutato gli atti e le risultanze delle indagini dei carabinieri, ha messo fine all’incubo, con la conferma dell’arresto del suo violentatore. Infatti pare che colui che divideva lacon la donna, ne abusasse in continuazione. La donna è una ucraina Erano circa treche le angherie e le violenze ...

