Inter, Altafini: «Lautaro Martinez non è un fenomeno» (Di lunedì 27 aprile 2020) Josè Altafini parla di Lautaro Martinez, sempre al centro di voci di mercato in ottica Barcellona. Ecco le sue parole Josè Altafini parla di Lautaro Martinez. Ecco le sue parole al Mundo Deportivo sull’argentino dell’Inter, in odore di Barcellona. RIPRESA CAMPIONATI – «Non puoi finire un campionato in questo modo. Devi finire di giocare. Non mi Interessa se a luglio, agosto o settembre. Ci sono club che meritano di finire il campionato. Un’altra cosa è che possa essere fatto». Lautaro Martinez – «È un buon giocatore ma non è un fenomeno. Solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi, Neymar hanno avuto questa categoria di recente. È un giocatore eccellente, ma non raggiunge il livello degli altri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Josèparla di, sempre al centro di voci di mercato in ottica Barcellona. Ecco le sue parole Josèparla di. Ecco le sue parole al Mundo Deportivo sull’argentino dell’, in odore di Barcellona. RIPRESA CAMPIONATI – «Non puoi finire un campionato in questo modo. Devi finire di giocare. Non miessa se a luglio, agosto o settembre. Ci sono club che meritano di finire il campionato. Un’altra cosa è che possa essere fatto».– «È un buon giocatore ma non è un. Solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi, Neymar hanno avuto questa categoria di recente. È un giocatore eccellente, ma non raggiunge il livello degli altri». Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : #Inter, #Altafini 'stronca' #LautaroMartinez: 'Non è un fenomeno' ?? #restiamoacasa - internewsit : Altafini: 'Lautaro Martinez, buon giocatore ma non un fenomeno. Serie A...' - - passione_inter : Altafini non convinto su Lautaro: 'Buon giocatore ma non un fenomeno' - -