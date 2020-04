Charlotte di Cambridge festeggerà 5 anni con uno «zoom party» (e una videochiamata della regina) (Di lunedì 27 aprile 2020) La principessa Charlotte di Cambridge compirà 5 anni sabato 2 maggio . E nonostante il coronavirus mamma Kate e papà William hanno fatto di tutto perché quella giornata nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, dove stanno trascorrendo la quarantena, sia speciale. La piccola riceverà gli auguri di tantissime persone, royal e non. Secondo fonti reali i Cambridge hanno infatti organizzato una videochiamata di gruppo su Zoom con gli amici e una con la famiglia. A quest’ultima parteciperà anche la nonna regina Elisabetta II che lo scorso 21 aprile ha festeggiato in quarantena nel castello di Windsor i suoi 94 anni. Leggi su vanityfair Coronavirus - l’applauso dei duchi di Cambridge per medici e infermieri : George - Charlotte e Louis partecipano al flash-mob

Louis di Cambridge - che guarda sempre a George e Charlotte

George - Charlotte e Louis di Cambridge - un applauso a chi è in prima linea contro il coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) La principessa Charlotte di Cambridge compirà 5 anni sabato 2 maggio . E nonostante il coronavirus mamma Kate e papà William hanno fatto di tutto perché quella giornata nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, dove stanno trascorrendo la quarantena, sia speciale. La piccola riceverà gli auguri di tantissime persone, royal e non. Secondo fonti reali i Cambridge hanno infatti organizzato una videochiamata di gruppo su Zoom con gli amici e una con la famiglia. A quest’ultima parteciperà anche la nonna regina Elisabetta II che lo scorso 21 aprile ha festeggiato in quarantena nel castello di Windsor i suoi 94 anni.

Inprimeit : Charlotte di Cambridge festeggerà 5 anni con uno «zoom party» (e una videochiamata della regina)… - monarchico : La famiglia Cambridge partecipa al 'Clap For Our Carers' 23 aprile 2020 Il duca William e la duchessa Kate di Cam… - rtr99_official : ?? I #Cambridge al completo hanno fatto un'#apparizione a #sorpresa alla #BBC. Sono usciti fuori dalla loro #casa di… - fossiFiga : Oggi monotematica, mi fa impazzire dei piccoli Cambridge che per questo tipo di uscite chiaramente li preparino e s… - elleppi_it : Il principino Louis di Cambridge compie oggi 2 anni: il terzogenito di Kate Middleton e William festeggia in quaran… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlotte Cambridge Charlotte di Cambridge festeggerà 5 anni con uno «zoom party» (e una videochiamata della regina) Vanity Fair.it Charlotte di Cambridge festeggerà 5 anni con uno «zoom party» (e una videochiamata della regina)

Al tempo del coronavirus il principe William e Kate Middleton per il compleanno della secondogenita hanno organizzato una «divertente» festa online con torta e giochi. In più, la piccola riceverà una ...

William e Kate con i figli partecipano alla Grande Notte degli Applausi

Sorpresa nella serata londinese! Il duca e la duchessa di Cambridge, i principini George, Charlotte e Louis hanno partecipato alla Grande Notte degli Applausi nel Regno Unito per mostrare il loro appr ...

Al tempo del coronavirus il principe William e Kate Middleton per il compleanno della secondogenita hanno organizzato una «divertente» festa online con torta e giochi. In più, la piccola riceverà una ...Sorpresa nella serata londinese! Il duca e la duchessa di Cambridge, i principini George, Charlotte e Louis hanno partecipato alla Grande Notte degli Applausi nel Regno Unito per mostrare il loro appr ...