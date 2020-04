Calciomercato Napoli | 4 contropartite messe sul piatto dalla Juve per Milik

NCN_it : DALLA FRANCIA - IL #NEWCASLTE SU #KOULIBALY: OFFERTA MONSTRE PER IL DIFENSORE AZZURRO. ECCO I DETTAGLI CLICCA QUI… - Gazzetta_it : #Napoli: #Azmoun per l’attacco, #Ancelotti rivuole #Lozano. #SSCNapoli #calciomercato - cn1926it : Ts – La #Juve insiste per #Milik, i bianconeri pensano ad inserire un’altra contropartita oltre #Romero: le ultime - calciomercatoit : ??#Napoli, #Kean ora si avvicina: scoppia la polemica in Inghilterra. Affare in vista con l'#Everton dell'ex… - sportli26181512 : Napoli, la Juve punta a Milik con diverse contropartite: Secondo Tuttosport: 'Un’ipotesi concreta porta a...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Everton, operazione da 150 milioni con il Napoli: i nomi Calciomercato.com Scadenza contratto Gattuso, né lui né il Napoli vogliono rescindere

Rino Gattuso sulla panchina del Napoli almeno fino al 30 giugno 2021. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come nessuna delle parti ( ...

Higuain, futuro alla Juve sempre più incerto. Piace Cavani: le news di calciomercato

C'è ancora molto tempo trovare un accordo tra club e giocatore (il cui contratto scade nel 2021), ma a fine stagione Higuain potrebbe lasciare la Juve. Il feeling tra le parti è rimasto invariato negl ...

Rino Gattuso sulla panchina del Napoli almeno fino al 30 giugno 2021. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come nessuna delle parti ( ...C'è ancora molto tempo trovare un accordo tra club e giocatore (il cui contratto scade nel 2021), ma a fine stagione Higuain potrebbe lasciare la Juve. Il feeling tra le parti è rimasto invariato negl ...