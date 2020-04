Quando parla Giuseppe Conte: data, orario e dove guardare in tv e streaming la conferenza stampa del Premier (Di domenica 26 aprile 2020) Quando parla Giuseppe Conte, è questa la domanda che tutti si fanno. C’è attesa dunque per capire la data della prossima conferenza stampa del Premier e conoscere le nuove misure al vaglio del Governo per la cosiddetta “Fase 2” che prenderà il via dal prossimo 4 maggio. Nell’ultimo intervento alla Nazione Giuseppe Conte, malgrado le aspettative, non aveva minimamente accennato al tema: 50 secondi di diretta Facebook il 23 aprile scorso per ribadire quanto avvenuto nell’ultimo Consiglio Europeo (centrale è stato il tema del Recovery Fund). Adesso però è previsto un nuovo intervento di Conte per spiegare cosa Conterrà il nuovo Dpcm che dovrebbe consentire al Paese, anche se in “modo ordinato e senza un via libera generale”, di allentare le misure restrittive. Prossima conferenza stampa, Quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta Quando parla Conte : tra poche ore annuncio inizio Fase 2

