Pulici | «Nel calcio di oggi si marca già col distanziamento sociale | nessuno ti sta più

(Di domenica 26 aprile 2020) Paolino, anche noto, grazie a Gianni Brera, come “clone”, si racconta a Repubblica alla vigilia del suo 70esimo compleanno. Lo storico calciatore del Torinoallena i bambini del Tritium a Trezzo sull’Adda. Parla del. Dice che gli interessa solo quello dei bambini. «Quello dei ragazzini sì. Quell’altro mi interessa poco, non mi diverte più da un pezzo. Vedo partite in cui impiegano sette ore per fare una roba vagamente interessante, tirano avanti con questo possesso palla all’infinito che noi chiamavamo melina.giorno sei fortunato se ci sono cinque o sei tiri a partita, ma ai nostri tempi ce n’erano una cinquantina e la gente non aveva neanche il tempo di tirare il fiato». Per lui, che la Serie A ricominci o meno, non cambia nulla. «Non mi cambia di una virgola. Ma tanto bisogna vedere come ...