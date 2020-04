Dl aprile, stop ai licenziamenti per altri due mesi. Verso la proroga il bonus baby sitter (Di domenica 26 aprile 2020) Le indiscrezioni sul dl aprile: bonus baby sitter e congedi parentali Verso la proroga. Nuovo stop ai licenziamenti. ROMA – Sono ore impegnative per il premier Conte. A Palazzo Chigi si lavora per definire il secondo decreto economico. L’obiettivo è quello di portarlo nel Consiglio dei ministri nei prossimi giorni per farlo entrare in vigore poco dopo l’inizio della Fase 2. Intanto, le indiscrezioni sul dl aprile continuano con il Governo che per non lasciare nessuno indietro ha messo a disposizione per questo provvedimento 55 miliardi di euro. Le indiscrezioni sul dl aprile stop ai licenziamenti per altri due mesi. E’ questa una delle novità, secondo il sito de La Repubblica, del decreto di aprile. prorogata, quindi, la sospensione dei licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Il provvedimento era ... Leggi su newsmondo Coronavirus - decreto Aprile : stop licenziamenti per altri due mesi - congedi speciali fino a settembre

