De Luca fa impazzire i campani: jogging sì, ma senza correre troppo… (Di domenica 26 aprile 2020) Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Nel caos di Dpcm del governo e di ordinanze regionali che li correggono, non c’è certezza di nulla, almeno in campania. Da domani, infatti, il governatore De Luca, oltre a far riaprire le pizzerie e i ristoranti da asporto (ma dalle 16, orario notoriamente dedicato al cibo…), aveva autorizzato anche i runner a qualche corsetta vicino casa. Alle 6 di mattino o alle 9 di sera, con mascherina, ma pur sempre una corsetta. Squilli di tromba, annunci sui giornali. Poi il dietrofront. Niente jogging. O meglio: niente corsa veloce, sembrerebbe… jogging sì, anzi no “se è impegnativo” Oggi la Regione fa sapere che ci si riferiva ad “attività motoria non impegnativa” in quanto con mascherine. Quindi, in un linguaggio che neanche un esorcista o un archeologo sarebbe in grado di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 aprile 2020) Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Nel caos di Dpcm del governo e di ordinanze regionali che li correggono, non c’è certezza di nulla, almeno ina. Da domani, infatti, il governatore De, oltre a far riaprire le pizzerie e i ristoranti da asporto (ma dalle 16, orario notoriamente dedicato al cibo…), aveva autorizzato anche i runner a qualche corsetta vicino casa. Alle 6 di mattino o alle 9 di sera, con mascherina, ma pur sempre una corsetta. Squilli di tromba, annunci sui giornali. Poi il dietrofront. Niente. O meglio: niente corsa veloce, sembrerebbe…sì, anzi no “se è impegnativo” Oggi la Regione fa sapere che ci si riferiva ad “attività motoria non impegnativa” in quanto con mascherine. Quindi, in un linguaggio che neanche un esorcista o un archeologo sarebbe in grado di ...

Dopo 60 giorni chiuso c'è da impazzire. Cosa faccio? Cerco di allenarmi la mattina e il pomeriggio godermi ... Non ricordateglielo che lui fa di tutto per non farlo sapere. Ma io sembro suo nipote eh" ...