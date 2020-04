Covid-19 uccide Henri Kichka | sopravvissuto ad Auschwitz La sua storia disegnata dal

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Uno degli ultimi ebrei belgi sopravvissuti all’Olocausto,, è mortoa Bruxelles all’età di 94 anni per le complicazioni del coronavirus. Nel 2005 la sua autobiografia dal titolo “Une adolescence perdue dans la nuit des camps” uscì con la prefazione dell’avvocato e storico Serge Klarsfeld, noto come “cacciatori di nazisti” per una serie d’indagini nei confronti di criminali tedeschi scampati ai processi intentati nel secondo dopoguerra.La drammatica storica del ‘testimone silenzioso’ diè stata raccontata dal figlio artista, Michel Kirchka, nella graphic novel “La seconda generazione. Quello che non ho detto a mio padre”, pubblicata nel 2014 in Italia (Rizzoli Lizard) e poi oggetto di una mostra che in Italia è stata ospitata nel 2017 dal Museo Ebraico di ...