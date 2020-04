Coronavirus | fase 2 e fine del lockdown | le richieste dei Comuni a Conte

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 26 aprile 2020) Ci si prepara alla2 dopo l’allentamento delle misure diimposte dalla pandemia di, che dovrebbe partire dal 4 maggio. Giuseppein un’intervista ha chiarito alcuni punti fermi per la ripartenza, dichiarando che dalla prossima settimana solo alcune attività economiche riapriranno. Idi 13 città metropolitane hanno avanzato alcuneal governo, così da orchestrare una2 che tenga conto delle necessità delle realtà locali. Ledeiper la2 L’ANCI, Associazione NazionaleItaliani, nel documento Ripartire con certezze in sicurezza avanza alcune proposte per l’allentamento deldovuto al. Tra leper la ripartenza ci sono: Conoscere prima del 4 maggio quali saranno le attività che riapriranno, così ...