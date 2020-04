Truffa su mascherine on – line a prezzi bassi e mai consegnate: due denunce (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVilla Literno (Ce) – Pubblicizzavano la vendita on-line, a prezzi bassi, di dispositivi di protezione contro il Covid-19, quali mascherine ed igienizzanti, ma non avevano alcuna disponibilità dei prodotti offerti. La Truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha individuato e denunciato gli autori, si tratta di due uomini di Villa Literno di 53 e 24 anni, che avevano un negozio di mobili, ma che in questi tempi di emergenza sanitaria ed economica, avevano ideato il raggiro on-line, approfittando della paura delle persone per portare avanti un business sicuro e remunerativo; in pochi giorni avrebbero guadagnato circa 100mila euro. I prodotti venivano reclamizzati sul sito “teamdistribuzioni.it/shop/”, che è stato bloccato; a far insospettire i finanzieri della Compagnia di Aversa è stato proprio il basso ... Leggi su anteprima24 Ieffi - accusato di truffa da 15 milioni sulle mascherine : “Volevo solo aiutare il mio paese”

In particolare, nel corso degli interventi sono state sottoposte a sequestro amministrativo oltre 8.000 mascherine di varie tipologie (filtranti ... di frode in commercio e di truffa aggravata dalla ...

Mancano oramai pochi giorni alla fine del lockdown nazionale e all’avvio della tanto chiacchierata Fase 2 tra incertezze, opinioni differenti che attraversano trasversalmente ... soprattutto in quelle ...

