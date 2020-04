Temptation Island | svelate le prime coppie del reality

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020)ha scelto leSfidando il momento particolare in cui viviamo, i produttori hanno deciso di far partire i casting per tutte e due le edizioni di. Quest’anno la sfida sarà proprio portare a termine il progetto nonostante la pandemia da Coronavirus. Tutto sarà calcolato nei minimi dettagli per consentire una prova di contagio. Poche settimane fa sembrava utopico vedere portare avanti la scelta di concorrenti e tentatori. Grazie però ad una organizzazione che curerà maniacalmente i dettagli per rispettare le norme anti Coronavirus,sarà esattamente come lo ricordiamo. Un programma del genere, senza la possibilità di contatto da parte dei concorrenti sarebbe altrimenti impensabile. A condurre la versione Nip è stato confermato Filippo Bisciglia che ha ottime ...