Stasera sogna: Massimo Ranieri su Rai 1 con il meglio di Sogno o son desto (Di sabato 25 aprile 2020) Stasera sogna: Massimo Ranieri su Rai 1 con il meglio di Sogno o son desto Questa sera, sabato 25 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Stasera sogna con Massimo Ranieri che farà rivivere il meglio del suo show Sogno o son desto andato in onda nel 2014 con una media di oltre 4.500.000 spettatori. Nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale, è un classico varietà in cui Ranieri ospita numerosi amici che danno vita a duetti canori e ripercorrono aneddoti e curiosità della loro carriera. Ma chi sarà ospiti di Massimo Ranieri oggi in Stasera sogna? Di seguito tutte le informazioni e anticipazioni sullo show di Rai 1. Ospiti Saranno tantissimi gli ospiti di Massimo Ranieri in Stasera sogna (il meglio di Sogno o son desto). Tra i tanti, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Gino Paoli, Franco Battiato, Patty Pravo ed ... Leggi su tpi Stasera Sogna con Massimo Ranieri : stasera in prima serata su Rai1

Stasera sogna con Massimo Ranieri : anticipazioni e ospiti 25 aprile 2020

Stasera sogna con Massimo Ranieri/ Diretta e ospiti : da Bocelli a Battiato (Replica) (Di sabato 25 aprile 2020)su Rai 1 con ildio sonQuesta sera, sabato 25 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondaconche farà rivivere ildel suo showo sonandato in onda nel 2014 con una media di oltre 4.500.000 spettatori. Nato come trasposizione televisiva dell’omonimo spettacolo teatrale, è un classico varietà in cuiospita numerosi amici che danno vita a duetti canori e ripercorrono aneddoti e curiosità della loro carriera. Ma chi sarà ospiti dioggi in? Di seguito tutte le informazioni e anticipazioni sullo show di Rai 1. Ospiti Saranno tantissimi gli ospiti diin(ildio son). Tra i tanti, Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Gino Paoli, Franco Battiato, Patty Pravo ed ...

zazoomblog : Stasera Sogna con Massimo Ranieri: stasera in prima serata su Rai1 - #Stasera #Sogna #Massimo #Ranieri: - RadiocorriereTv : Stasera sogna con #MassimoRanieri, una serata speciale per condividere, insieme al protagonista, i capitoli più int… - zazoomnews : Stasera sogna con Massimo Ranieri: anticipazioni e ospiti 25 aprile 2020 - #Stasera #sogna #Massimo #Ranieri:… - WestRaymond3 : MASSIMO INTRODURRÀ OGNI PEZZO DI STASERA SOGNA AAAAAAAAAS - jerryP58313151 : @patriziamolina @nzingaretti Si sì... sogna sogna. Stasera in riv hanno detto che se va bene arriveranno nel 2022.… -